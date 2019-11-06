شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الرسوم الجديدة لانتظار السيارات المستوردة في ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قرارا بتحديد رسوم انتظار السيارات الجديدة «الزيرو» الواردة من الخارج في أماكن وساحات الانتظار بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وحدّد القرار – الذي حمل رقم 2177 لسنة 2019– رسوم انتظار السيارات الملاكي كالتالي: «50 جنيها عن كل يوم ولمدة 14 يوما، 50 جنيها عن كل يوم بدءا من اليوم الخامس عشر وحتى اليوم الواحد والعشرين، 100 جنيه عن كل يوم بدءا من اليوم الثاني والعشرين وحتى اليوم الخامس والأربعين».

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أما سيارات الركوب الخفيف«الميكروباص– ميني باص – بيك أب»، فيتم تحصيل 50 جنيهًا عن كل يوم ولمدة، ومن اليوم الخامس عشر حتى اليوم الواحد والعشرين 75 جنيها/ يوم، ومن اليوم الثاني والعشرين حتى اليوم الخامس والأربعين 125 جنيهًا/ اليوم».

فيما حدد القرار رسوم سيارات المعدات «النقل الثقيل – التريلات – الخلاطات – كراكات – أوناش» كالتالي: «عن كل يوم ولمدة 14 يوما 125 جنيها/ يوم، ومن اليوم الخامس عشر حتى اليوم الواحد والعشرين 150 جنيها/ يوم، ومن اليوم الثاني والعشرين حتى اليوم الخامس والأربعين 200 جنيه/ اليوم».

ونص القرار على ألا تزيد فترة بقاء السيارات الملاكي أو سيارات الركوب الخفيف على 45 يوما، وفي حال تجاوز تلك المدة تكون فئة التحاسب عن الفترات الزائدة 100 جنيها / لكل 12 ساعة.

ووفقًا للقرار تكون فئة التحاسب لسيارات المعدات عن الفترات الزائدة عن 45 يوما، 200 جنيه/ لكل 12 ساعة.