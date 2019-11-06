شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي: سعر السيارة الكهربائية الجديدة يتراوح ما بين 78 و120 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة أخذت خطوة مهمة في صناعة المركبات الكهربائية في مصر.

وأضاف «بكر» في مداخلة هاتفية، أن البداية كانت باتفاق مع شركة صينية كبرى، واستيراد 48 أتوبيسًا كهربائيًا أول دفعة.

وتابع بكر أنه «تتراوح أسعار السيارات الكهربائية ما بين 78 ألفًا و120 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن «تلك السيارة مخصصة لسير داخل الكمبوندات المغلقة، لأنها ذات سرعات معينة».