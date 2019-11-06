شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ هندسة: 24% انخفاضًا في حوادث السيارات بسبب المشروع القومي للطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الترتيب المصري في تركيب التنافسية العالمية للطرق ارتفع من المركز 118 إلى المركز 28 على مدار خمس سنوات.

وأضاف «مهدي» خلال مداخلة هاتفية، أن مصر عندما بدأت المشروع القومي للطرق كان بهدف دعم مشروعات التنمية المستدامة، وحل مشكلة الطرق جذريًا وليست بمسكنات كما كان يحدث قبل ذلك.

وأوضح مهدي أنه في عام 1986 كان عدد السكان 48 مليونًا، أي أن مصر زادت عدد سكان دولة ثانية، وهؤلاء يحتاجون مشاريع عملاقة توفر لهم حياة كريمة أكثر جودة.

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وتابع أنه لحل أزمة السكان لا بد من الانتشار الجغرافي وهو ما يتطلب شبكة طرق قوية، وهو ما لاقى دعم من القيادة السياسية للمشروعات الكبرى، لا سيما الطرق حتى أصبحت كل الجمهورية متصلة بشبكة من الطرق العملاقة بعدما كان لدينا طريق وحيد موازي لوادي النيل.

وأكد مهدي أن المجتمع الدولي في تقاريره لا يجامل أحدًا، ولكنه أنصف مصر، حيث إن البنية المصرية شهدت طفرة وتحولت من حالة سيئة إلى حالة ممتازة وهذا انعكس على الاستثمار.

وأشار إلى أن إقامة أول منطقة صناعية روسية خارج حدودها، بمثابة شهادة أن مصر أمنة وبها تنمية حقيقية.

وأكد مهدي أن بناء المدن الجديدة قضى على المناطق الخطرة وخلص المواطنين من هموم وأخطار حوادث سقوط البيوت فوق رؤوس قاطنيها. لافتًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف أن الحوادث في مصر قلت بنسبة 24% بسبب المشروع القومي للطرق.