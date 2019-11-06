شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمنح نبيل فهمي وسام الشمس المشرقة من الطبقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم سفير اليابان في القاهرة نوكي ماساكي، مساء، الأربعاء، وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، وسام الشمس المشرقة من الطبقة الأولى، تقديرا للجهود التي بذلها في توطيد العلاقات بين البلدين، جاء ذلك في حضور وزراء الخارجية السابقين عمرو موسي، ونبيل العربي، ومحمد العرابي، وعدد من السفراء.

وقال السفير الياباني إن مساهمات فهمي، في تعميق العلاقة بين البلدين، كانت كبيرة أثناء عمله سفيرا لمصر في نهاية تسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الفترة التي شغل فيها منصب وزير الخارجية.

وقال «فهمي» إن الشعب الياباني يقدر قيم الإنسانية والانضباط والالتزام الكامل بالمسؤولية أيا كان حجمها، وأضاف، تعلمت واستمتعت كثيرا بالتجرية اليابانية، موضحا أنها ستكون ضمن مذكراته التي سيعلن عنها قريبا، ووصف الشعب الياباني بأنه واسع الخيال، كما أنه يخجل أن يتحدث عن إنجازاته وإسهاماته، وأضاف، شعرت بالفخر عندما سألني إمبراطور اليابان عن مصر، ما يؤكد عظم دورها في العالم، لافتا إلى أن التاريخ المصري يدرس في الصفوف الأولى من التعليم الياباني، لذا هناك ضرورة لتدريس الحضارة اليابانية والآسيوية، موضحا أن المستقبل الاقتصادي في آسيا.

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وحول تجربة التعليم الياباني، قال فهمي، يجب تقييمها خلال ٥ إلى ١٠ سنوات باعتبار أنها طبيعة حياة وليست شكلا، حيث إن التعليم جزء من المنهج الحياتي الياباني.

وألقي السفير هاني سليم، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، كلمة وزير الخارجية سامح شكري، معربا ن تهانيه لمنح فهمي هذا الوسام الرفيع الذي يأتي تقديرا لجهوده الدبلوماسية.

وبعث وزير الدفاع الياباني الحالي ووزير الخارجية سابقًا، كونو تارو، رسالة تهنئة بهذا التتويج، أعرب فيها عن سعادته البالغة بحصول فهمي على أعلى وسام ياباني.

كما قامت زميلة الدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عمدة طوكيو، كويكي يوريكو، بإرسال رسالة تهنئة أعربت فيها عن سعادتها البالغة بهذا التتويج، كما أرسل السيد ياناي شونجي، قاضي المحكمة الدولية لقانون البحار، رسالة تهنئة مماثلة.