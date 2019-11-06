"نور حياة".. قوافل لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالقناطر الخيرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الحملات التى ينفذها صندوق "تحيا مصر" للكشف المبكر عن أمراض العيون ومواجهة ضعف الإبصار، وفقدان الإبصار، نظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية "نور حياة " لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى محافظة القليوبية وتحديدًا مركز القناطر الخيرية. ويتولى صندوق" تحيا مصر" صرف الأدوية مجانا للمرضى بالإضافة إلى إجراء العمليات مجانًا للمواطنين.

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