شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن الفشل الكلوى تستهدف هذه الفئات والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه جارى إعداد الفرق الطبية المؤهلة للمبادرة، مؤكدة أن المبادرة لن تكون لمدة محددة بل سيتم تكرارها لضمان الوصول للفئات المستهدفة.
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