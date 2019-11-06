شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن الفشل الكلوى تستهدف هذه الفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل جديدة عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن مرض الفشل الكلوى، مؤكدة أن المبادرة لن تستهدف كل الشعب المصرى، وستسير بشكل علمى، بحيث تستهدف بعض المواطنين أصحاب التاريخ الوراثى للمرض، وكذلك بعض المناطق الأعلى فى نسب الإصابة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه جارى إعداد الفرق الطبية المؤهلة للمبادرة، مؤكدة أن المبادرة لن تكون لمدة محددة بل سيتم تكرارها لضمان الوصول للفئات المستهدفة.

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