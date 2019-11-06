شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل وكرامة: انخفاض نسب الفقر فى ريف الصعيد.. وأضفنا 160 ألف أسرة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، ومدير برنامج تكافل وكرامة، أن نسبة الفقر فى الريف بمحافظات الصعيد انخفضت، حيث تم ضخ موارد ودعم للأسر، وأبرزها دعم "تكافل وكرامة".

وقالت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أنه تم ضم 160 ألف أسرة جديدة، موضحة أن الدولة تستهدف فئات ذوى الإعاقة والمسنين والأرامل والمطلقات والفئات الأكثر أولوية.

وأوضحت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم 7 ملايين أسرة، والبرنامج مشروط بصحة وتعليم الأطفال.