شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: مباحثات سد النهضة تسير بشكل جيد مع مسئولى مصر وإثيوبيا والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن مباحثات سد النهضة تسير بشكل جيد مع مسئولى مصر وإثيوبيا والسودان. وأكد ترامب أن الاجتماع بشأن الخلاف المتعلق بالسد مضى بشكل جيد والمباحثات ستستمر اليوم.

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