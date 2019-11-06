شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الثلاثى حول سد النهضة الأثيوبي بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة والذى دعت إليه الإدارة الأمريكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ فى تدوينة له عبر تويتر إن وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بحضور البنك الدولي.
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