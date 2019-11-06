شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الثلاثى حول سد النهضة الأثيوبي بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة والذى دعت إليه الإدارة الأمريكية. Advertisements وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ فى تدوينة له عبر تويتر إن وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بحضور البنك الدولي.

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