شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الرئيس السيسي برئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناول الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة. ووجه الرئيس السيسى ببدء تشغيل "أنفاق بورسعيد" وافتتاحها رسميا خلال شهر نوفمبر الجارى لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة. وعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ذات السياق موقف الاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمنطقتى بورسعيد والعين السخنة، وكذا المشروعات الجارى التعاقد بشأنها والتى ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتفتح آفاقاً جديدة فى إطار تشغيل الموانئ بالمنطقة وتوطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع الرئيس السيسي برئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.