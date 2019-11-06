أخبار مصر

تقرير يكشف تفاصيل جرائم أردوغان واستخدامه أسلحة محرمة بسوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاصيل جرائم أردوغان واستخدامه أسلحة محرمة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف جرائم أردوغان في شمال سوريا، واستخدامه الأسلحة المحرمة دوليا ضد المواطنين، وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين الأكراد، إضافة إلى تكفيره الأكراد في كلمة له بأحد مساجد تركيا. 

 

وأضاف التقرير، فى شهادات حية من المستشفيات تثبت جرائم الديكتاتور التركي ضد المواطنين في سوريا، إضافة إلى التقارير التى صدرت من المنظمات الحقوقية الدولية التى تبين وتكشف جرائم القوات التركية ضد السوريين، كما أوضح التقرير أن هناك تنسيق يتم بين القوات التركية والجماعات الإرهابية في سوريا، لارتكاب أبشع الجرائم ضد المواطنين المدنيين بشكل مستمر لتنفيذ مخطط أردوغان فس الاستيلاء على الأراضى السورية. 

 

Advertisements

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير يكشف تفاصيل جرائم أردوغان واستخدامه أسلحة محرمة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا