مُتحدث البرلمان: السيسي وضع أسس سليمة تعلي من شأن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مهام الحكم كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية، وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية، وكان لابد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها وكان لابد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال ندوة بعنوان "دور الشباب في مواجهة تحديات الدولة المصرية" نظمتها جامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

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وأوضح حسب الله أن صناعة المستقبل تتطلب من شباب الجامعة أن يحرصوا على تحصيل التعليم الذي يتلقونه لكي يتم تخريج دفعات من أصحاب الكفاءة لبناء الدولة المصرية بسواعدهم الفتية.

بدوره، أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الندوة تستهدف توعية الطلاب بالأوضاع الداخلية والخارجية التي تمر بها مصر، وتوضيح بعض المفاهيم غير الواضحة للطلاب إلي جانب طرح آليات مشاركة الشباب في خارطة الطريق المقبلة لصناعة مستقبلهم باعتبارهم القوة الفاعلة التي تمثل نسبة لا يستهان بها.

وأضاف أن مصر دولة فتية نسبة الشباب فيها تقارب 68% من إجمالي السكان، ما يعني أن الشباب هم العمود الفقري للدولة، وهم أمل الغد المشرق وفقًا لاستراتيجية الدولة في تمكين الشباب من المناصب القيادية للاستفادة من أفكارهم.