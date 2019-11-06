"الأعلى للإعلام" يناقش 3 شكاوى.. والتحقيق الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اليوم الأربعاء، اجتماعا؛ لمناقشة عدة شكاوى مقدمة ضد صحيفتي "المصري اليوم" و"فيتو" وبرنامج "واحد من الناس"، على أن يتم التحقيق فيها، الثلاثاء المقبل.

وقال "شوقي" في بيان اليوم، إن اللجنة قررت استدعاء الممثل القانوني لـ"المصري اليوم" لاستكمال التحقيقات بشأن شكوى تتهم الجريدة بـ"فبركة بيانات تخص إحدى الحوادث، تتعلق بمحضر ضبط مخالفات في أحد المراكز الرياضية (جيم)".

أضاف "شوقي"، أن اللجنة قررت استدعاء الممثل القانوني لجريدة فيتو بسبب شكوى تتهم الجريدة بمحاولة التأثير على القضاء.

تابع: "اللجنة فحصت شكوى تتهم برنامج (واحد من الناس)، تقديم عمرو الليثي، باستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة، واستخدام أحد الشباب على أنه ساحر يورد الدولارات من الجنيه المصري".