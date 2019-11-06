نشرة الحوادث المسائية.. مقتل "سيدة الحوامدية" وتأييد سجن المُتسببين بقتل "مُحتجز الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تناشد مالكي السيارات التوجه لإدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني

ناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

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حل لغز قتيلة "رشاح الحوامدية".. زُوجها عرفيا مزقها بسكين وألقى جثتها داخل جوال

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير إدارة البحث الجنائي، في كشف غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل جوال برشاح بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها عرفيا لشكه في سلوكها.

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إنقاذ شخص قفز من كوبري الجامعة: "متعود اعمل كده في بلدي"

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، أحد الأشخاص من الموت غرقًا لدى قفزه من أعلى كوبري الجامعة.

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إصابة 19 عاملًا في حادث تصادم بدولي "الدقهلية- بورسعيد"

أصيب 19 عاملًا، في حادث سير بالطريق الدولي الرابط بين منطقة المطرية في الدقهلية، والاستثمار ببورسعيد.

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ضبط 10 سيدات أجنبيات عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 10 سيدات يحملن جنسية إحدى الدول الأجنبية حال تواجدهن بأسوان، عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية.

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الكلية بـ100 ألف جنيه.. تفاصيل اعترافات المتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بشبرا

باشرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، التحقيقات مع أحد المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية، فيما تكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب.

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تأييد سجن 6 ضباط وأمناء شرطة 3 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز

قضت محكمة النقض، برفض طعون المتهمين من قسم شرطة الجيزة، وتأييد سجنهم 3 سنوات في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز داخل ديوان القسم.

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تأجيل محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 13 نوفمبر

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة 13 نوفمبر الجاري.

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تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في "أحداث النهضة" لجلسة 11 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 11 ديسمبر لانتداب محامين لاثنين متهمين.

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7 ديسمبر.. نظر معارضة سمية الخشاب على حكم حبسها بتهمة شيك بدون رصيد

حددت محكمة جنح الدقي، جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر المعارضة المقدمة من الفنانة سمية الخشاب على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

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23 نوفمبر.. الحكم في دعوى تطالب بطرد سفير قطر من مصر

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية "بصفته"، بطرد السفير القطري من مصر، إلى جلسة 23 نوفمبر، للحكم.

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