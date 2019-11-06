أخبار مصر | خبير مائي: بدون النيل لن تكون هناك مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير مائي: بدون النيل لن تكون هناك مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبدالوهاب عامر، أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، إن نهر النيل الوحيد في العالم الذي يسير من الجنوب للشمال لأنه يسير بالعكس فأغلب الأنهار تسير من الشمال للجنوب، مؤكدًا أن نهر النيل هو من خلق التربة الغنية بالثمار الطبيعية في مصر، لافتا إلى أن السد العالي له مزايا عظيمة وفي نفس الوقت به مشكلات كثيرة مثل التلوث.

وأوضح "عامر" أن النيل له طابع خاص وغريب فهو أطول نهر في العالم، لكنه الأفقر في كمية المياه، لأنه يتحرك من جنوب خط الاستواء ذات الأمطار الشديدة ثم إلى الصحاري وحتى الـ 32 درجة شمالًا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تعاني من المياه لأن لديها ١٢ نهرًا ولكن سد النهضة له خلفية سياسية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة القاهرة، برئاسة المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، مساء اليوم الأربعاء، حول "الواقع المائي المصري والفرص المتاحة لمصر وشعبها"، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

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وشدد "عامر" على أنه بدون النيل لن تكون هناك مصر، فالله - عز وجل- خلق هذا النهر من أجل هذا الوطن، وهناك نهيرات صغيرة تصب في بحيرة فيكتوريا التي تأتي إليها المياه من الأمطار المباشرة الشديدة، وغربًا هناك مساحات شاسعة من بحر الغزال، وهي مناطق مسطحة تسقط عليها الأمطار بنسبة 30 مليار متر مكعب من المياه تسير وتصب في نقطة بحيرة معينة، مضيفًا: أن صعيد مصر هو أساس وصلب المياه النقية في مصر، لذا هناك تكون الأرض أكثر خصوبة.

وأضاف أستاذ الري والهيدروليكا أن المياه الجوفية التي تختزن داخل الأرض، وهي موجودة في وادي النيل والدلتا، ومصدرها الرشح من النيل وشبكات الترع المهولة في مصر التي لا مثيل لها في العالم، إذ تتحكم مصر في المياه بطريقة مُذهلة.

وأوضح "عامر" أن التخزين في السد العالي عن طريق بحيرة ناصر أو المعروفة في السودان باسم بحيرة النوبة، وتسير فيها المياه النقي دون طمي، مؤكدًا أن قضية المياه هي قضية خطيرة جدًا.