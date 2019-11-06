أخبار مصر | أمريكا.. زعيم داعش الجديد "غير مبهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. زعيم داعش الجديد "غير مبهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء، إن الزعيم الجديد لجماعة الدولة الإسلامية " الغير معروف" يتمتع بسمعة واضحة لكن الولايات المتحدة تأمل في قتله قريبًا.

وكانت الجماعة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أبو إبراهيم الهاشمي القريشي كان قائداً جديداً لها بعد أن قتلت غارة كوماندوزالأمريكية أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم.

وقال مسؤول أمريكي رفيع، تحدث وطلب عدم الكشف عن هويته، إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لداعش تشير إلى أنه حتى المتابعين لم يعرفوا الكثير عن الهاشمي.

وقال المسؤول للصحفيين " يبدو أن هذا الشخص غير معروف، ولا نعرف إذا كان في العراق أو سوريا، لكنه لن يبقي كثيرًا في هذا العالم ".

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ورفض المسؤول تقديم مزيد من التفاصيل ، تخص ما إذا كان الهاشمي مثل البغدادي أو قد اعتقل في وقت ما من قبل القوات الأمريكية.

وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي علي تويت، عن زعيم المجموعة الجديد الذي "نعرف بالضبط من هو، ولكن ظهرت تفاصيل قليله عن الهاشمي".

أصبح البغدادي، الذي قاد المجموعة منذ عام 2014، أكثر الأشخاص المطلوبين في العالم لشن هجمات مروعة للمسلحين في المنطقة وخارجها. وأكدت الجماعة الإرهابية أن العراقي البالغ من العمر 48 عامًا توفي في الغارة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.