أخبار مصر | رئيس "المصريين" يهنئ السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين" يهنئ السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والمسلمين جميعًا في العالمين العربي والإسلامي بمناسبة ذكرى مولد نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير والرحمة والسلام.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، موجها حديثه للرئيس السيسي: "إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء الحزب بخالص التهاني وأصدق الأماني في هذه المناسبة العطرة في ذكرى ميلاد الرسول الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا أيامنا بكل خير وازدهار وأن يحفظكم ومصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليكم التوفيق والتقدم وأن يكلل خطاكم دائمًا بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب وكل عام وأنتم بكل خير".

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ميلادًا للرحمة غير المحدودة للإنسانية جمعاء، فرسالة الإسلام قائمة على الرحمة، ولذلك قال الله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).