أخبار مصر | جولة رئيس وأعضاء البرلمان في المتحف المصري الكبير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة رئيس وأعضاء البرلمان في المتحف المصري الكبير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام وأعضاء اللجنة في جولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير، شملت مركز ترميم الأخشاب؛ حيث تفقدوا أعمال ترميم التابوت الخشبي المذهب للملك توت عنخ آمون والعجلات الحربية وغيرها من القطع الخاصة بكنوز الملك الشاب.

وشاهدوا كذلك معمل ترميم القطع الثقيلة والتي تضم البوابة الخاصة بالملك أمنمحات الأول وتمثال الملك رمسيس الثاني في هيئة أبو الهول.

ثم انتقلوا إلى الموقع الإنشائي للمتحف حيث تفقدوا منطقة البهو العظيم والتي يعرض بها تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود الملك مرنبتاح بالإضافة إلى الدرج العظيم والقاعات الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون.

كما شهد عبد العال وصول عدد من القطع الأثرية إلى المتحف المصري الكبير والقادمة اليوم من متحف التحرير، وضمت القطع مجموعة من تماثيل الدولة القديمة ومجموعة من التماثيل الجماعية لأحدي فرق الجيش في عصر الدولة الوسطي.

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وكان الدكتور خالد العناني وزير الأثار استقبل بعد عصر اليوم بالمتحف رئيس البرلمان في المتحف الكبير وعدد من نواب البرلمان من أعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام، حيث استمعوا من العناني لشرح مفصل عن المتحف وأعمال البناء والإنشاء وقاعات العرض المتحفي والقطع الأثرية التي سيتم عرضها عند افتتاحه العام القادم، ومنطقة الخدمات الموجودة به و التي تشمل مبني متعدد الطوابق ومنطقة الكافيتريات والمطاعم والسينما.

والمتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم خُصص لحضارة واحده وهي الحضارة المصرية القديمة حيث يضم آثار من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني.

ويقع المتحف على مساحة 500 الف متر مربع وتتعدى المساحة البنائية له 48 الف متر مربع ومناطق العرض المتحفي 168 الف متر مربع؛ حيث يضم متحفا للطفل ومركزا تعليميا ومركزا للحرف اليدوية وفصول تعليمية ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس، وسوف يكون بالمتحف اول ميدان لمسلة معلقه، وسوف يتم عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة والتي تتعدي 5000 قطعه مجتمعه في مكان واحد، و التي سوف تعرض علي قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع.

كما سيتم عرض قطع أثرية لموضوعات مختلفة على الدرج العظيم من 87 قطعة أثرية، كما خصصت 12 قاعة عرض بمساحه 18 ألف متر مربع لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة، من أهمها تماثيل للملك تحتمس الثالث وامنحتب الثالث بقاعات العرض الرئيسية، وتم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تصميم المتحف وقاعاته حيث تم توفير وسائل سمعيه وبصرية وايضاحية للمساعدة في توصيل أساليب العرض لهم، وما يميز المتحف المصري الكبير توافر مساحات شاسعة خضراء ولاند سكيب ليس لها مثيل في كل متاحف العالم.

