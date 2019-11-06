أخبار مصر | رئيس البرلمان يشهد وصول قطع أثرية من متحف التحرير للمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يشهد وصول قطع أثرية من متحف التحرير للمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام وأعضاء اللجنة وصول عدد من القطع الأثرية إلى المتخف المصري الكبير والقادمة اليوم من متحف التحرير، وضمت القطع مجموعة من تماثيل الدولة القديمة ومجموعة من التماثيل الجماعية لأحدي فرق الجيش في عصر الدولة الوسطي.

جاء ذلك على هامش جولة رئيس البرلمان في المتحف الكبير حيث استقبله الدكتور خالد العناني وزير الآثار بعد عصر اليوم بالمتحف، وعدد من نواب البرلمان من أعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام، واستمع من العناني لشرح مفصل عن المتحف وأعمال البناء والإنشاء وقاعات العرض المتحفي والقطع الأثرية التي سيتم عرضها عند افتتاحه العام القادم، ومنطقة الخدمات الموجودة به والتي تشمل مبني متعدد الطوابق ومنطقة الكافيتريات والمطاعم والسينما.

والمتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم خُصص لحضارة واحده وهي الحضارة المصرية القديمة حيث يضم آثار من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني.

يقع المتحف على مساحه 500 الف متر مربع وتتعدى المساحة البنائية له 48 الف متر مربع ومناطق العرض المتحفي 168 الف متر مربع؛ حيث يضم متحفا للطفل ومركزا تعليميا ومركزا للحرف اليدوية وفصول تعليميه ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس وسوف يكون بالمتحف اول ميدان لمسلة معلقه.

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ولأول مرة سوف يتم عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة والتي تتعدي 5000 قطعه مجتمعه في مكان واحد، والتي سوف تعرض علي قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع.

وسوف يتم أيضا عرض قطع أثريه لموضوعات مختلفه على الدرج العظيم والتي سوف يعرض علي أعتابه 87 قطعه أثرية، كما خصصت 12 قاعة عرض بمساحة 18 الف متر مربع لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة، من أهمها تماثيل للملك تحتمس الثالث وامنحتب الثالث بقاعات العرض الرئيسية

وقد تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تصميم المتحف وقاعاته حيث تم توفير وسائل سمعية وبصرية وايضاحية للمساعدة في توصيل أساليب العرض لهم، وما يميز المتحف المصري الكبير توافر مساحات شاسعة خضراء ولاند سكيب ليس لها مثيل في كل متاحف العالم.