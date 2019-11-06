شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: افتتاح أنفاق بورسعيد خلال نوفمبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم لوضع صورة للموقف الآن في المنطقة الاقتصادية، ومناقشة العوائق والتحديات وكيفية التغلب عليها؛ تمهيدًا لعرض استراتيجية محدثة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2025، ومن المقرر أن ينتهي من إعداد هذه الخطة الاستراتيجية خلال شهر.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الأربعاء، أن أحد نتائج اجتماعه مع الرئيس السيسي هو الإعلان عن قرب افتتاح أنفاق بورسعيد، الذي سيتم افتتاحها خلال الشهر الجاري والتي تيسر الانتقال من شرق القناة لغرب القناة في دقائق معدودة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس منطقة جاذبة للاستثمار ووجود المناطق الصناعية المختلفة بها تساهم في توفر فرص عمل جيدة للمواطنين، ويترتب عليها خدمات وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجيستية، وتعظيم الاستفادة من الموانئ التي بذل مجهود كبير خلال السنوات الماضية لإعدادها.