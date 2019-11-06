شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثلين القانونيين لـ«المصري اليوم» و«فيتو» وبرنامج عمرو الليثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعا لمناقشة عدة شكاوى مقدمة ضد صحيفتي «المصري اليوم» و«فيتو» وبرنامج «واحد من الناس»، على أن يتم التحقيق فيها، الثلاثاء المقبل.

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وقال «شوقي» إن اللجنة قررت استدعاء الممثل القانوني لـ«المصري اليوم» لاستكمال التحقيقات بشأن شكوى تتهم الجريدة بـ«فبركة بيانات تخص إحدى الحوادث، تتعلق بمحضر ضبط مخالفات في أحد المراكز الرياضية (جيم)».

أضاف «شوقي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء: «كما قررت اللجنة استدعاء الممثل القانوني لجريدة فيتو بسبب شكوى تتهم الجريدة بمحاولة التأثير على القضاء».

تابع: «اللجنة فحصت شكوى تتهم برنامج (واحد من الناس)، تقديم عمرو الليثي، باستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة، واستخدام أحد الشباب على أنه ساحر يورد الدولارات من الجنيه المصري».