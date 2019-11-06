شكرا لقرائتكم خبر عن أول عرض خاص لـ«إيخ» بمسرح كاتدرائية الإسكندرية.. والأساقفة يكرمون أبطال الفيلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم أبطال الفيلم الدينى «إيخ»، على خشبة مسرح كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، مساء الأربعاء، العرض الخاص الأول للفيلم بمشاركة جميع أبطال العمل الدرامى الدينى، حيث تناول الفيلم جوانب شخصية من القديس إرميا النبى أحد الانبياء الذين يتمتعون بثقل دينى لدى الأقباط في العهد القديم بالكتاب المقدس، وله مكانة دينية ونبوءات كبيرة على مدار تاريخه.

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وقال القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوى، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إن الفيلم يعد من الاعمال الدينية ذو الانتاج الضخم خاصة وان موضوعه يتعلق بارميا النبى مشيدا بالدور الذي جسده الممثل عاصم سامى والذى قام بدور النبى ارميا ومن قبله دور النبى ايوب أحد انبياء العهد القديم أيضاً.

وأشار إلى أن الاحتفالية التي أقيمت على مسرح الكاتدرائية المرقسية في الاسكندرية تضمنت القاءبعض الترانيم الدينية من خلال فريق من المرنمين وعلى رأسهم المرنمة مريم حلمى وحضره العديد من القيادات الكنسية والاساقفة والاباء الكهنة والشعب القبطى .

وأوضح الوكيل البابوى أنه تم تكريم ابطال العرض من خلال الانبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزة ومسؤول قطاع الشباب والانبا ايلاريون أسقف عام كنائس غرب الاسكندرية حيث جرى تكريم كل من الفنان عاصم سامي الذي جسد دور ارميا النبي ورشيد رأفت، البطل الثاني للفيلم، والمؤلف جورج عزت، سيناريست الفيلم، والمخرج فادى عاطف، والقمص بطرس عماد المشرف العام على الفيلم واستغرق الفيلم ما يقرب من ٣ سنوات.