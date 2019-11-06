شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لوفد الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون بأوروبا: علاقتنا طيبة بكل المصريين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر الأربعاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدًا من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا.
ويتكون الوفد من رئيس الجمعية Mr. George Tsereteli إلى جانب خمسة من الأعضاء.
وتحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وعن العلاقات الطيبة التي تجمعها بكل المصريين سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان وكذلك مع فضيلة شيخ الأزهر وسائر الكنائس المسيحية في مصر وخارجها.
وتعدّ هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا لمصر.
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