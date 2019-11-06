شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، الأربعاء، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدا من رعاة الكنائس الإنجيلية الألمانية مكونًا من 16 عضوا في زيارة لهم لمصر، زاروا فيها العديد من الأماكن وأبدوا إعجابهم الشديد بالجهد المبذول لمساعدة الفقراء وبالعلاقة القوية بين الأقباط والمسلمين من خلال بيت العائلة.

وقدم لهم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها الروحي والاجتماعي في حياة المواطنين، وأوضح أهمية الاهتمام بمشروعات التعليم والصحة، حيث إنها تحقق السلام الاجتماعي والاستقرار الذي يؤدي إلى التقدم.