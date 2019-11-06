شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: دعم «تكافل وكرامة» بـ18.5 مليار جنيه.. وقبول تظلمات 18 ألف أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرا حول الجهود المتعلقة بتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، قالت خلاله غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ البرنامج في موازنة العام المالى الجاري تقدر بـ18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية.

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وأوضحت الوزيرة أن عدد الأسر المضافة إلى البرنامج 273 ألف أسرة، منهم 100 ألف أسرة جديدة، و110 آلاف أسرة كانت قيد الانتظار حتى إجراء القوميسيون الطبي، فيما تم تحويل 44 ألفا من ملفات الأيتام للاستفادة من برنامج «تكافل وكرامة»، وتم العمل على سرعة النظر في مختلف التظلمات التي قدمت خلال الاعوام السابقة، ما أسفر عن إعادة 18 ألف أسرة مستفيدة.

وأضافت الوزيرة أن عدد الأسر المحولة من معاش الضمان إلى برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى 429.5 ألف أسرة، فضلًا عن زيادة القيمة الشهرية المقررة للأسرة بمبلغ يتراوح بين 125و 175 جنيها، ما يكلف الدولة نحو 772 مليون جنيه سنويا.

وفي ختام العرض، جدد رئيس الوزراء تأكيد حرص الدولة على استمرار تقديم الدعم لمختلف الأسرة المستحقة والمستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في مساعدتهم ودعماً من الدولة لمواجهة أعباء المعيشة، والعمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنفيذ هذا البرنامج لزيادة عدد الأسر والقيمة المخصصة شهريًا.