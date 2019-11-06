شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشهد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هارفارد لتدريب المدربين بالزمالة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.

وقع المذكرة من جانب الوزارة، الدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، وممثل كلية طب جامعة هارفارد، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني«المقر الجديد للزمالة المصرية» «المعهد القومي لتدريب الأطباء» سابقًا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المذكرة تضمنت الاتفاق على نوعين من التدريب حيث يشمل التدريب الأول اختيار وزارة الصحة والسكان ل 200 من المدربين للتدريب ببرنامج الزمالة المصرية«T2T» وتنطلق الدفعة الأولى بداية من شهر ديسمبر القادم ولمدة ٩ شهور، وذلك من خلال عقد ورشتي عمل في مصر، كما سيتم اختيار 40 مدربًا من المتميزين لحضور ورشة عمل أخرى بجامعة هارفارد.

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وأضاف «مجاهد» أنه تم الاتفاق على تطبيق ذلك البرنامج «تدريب المدربين “T2T”مع جامعة هارفارد لمدة 3 سنوات كبداية لتفعيل المذكرة، حيث سيتاح للمدربين حضور المحاضرات عبر الإنترنت والمشاركة في الأنشطة التعليمية التي ستكون بمثابة جزء من البرنامج التدريبي.

وتابع مجاهد أن المذكرة تضمنت أن تقوم كل من وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد بالتشاور لمناقشة أهداف البرنامج ومواضيع ورش العمل وذلك تلبية لاحتياجات المتعلمين في مصر.

كما شملت المذكرة أن يحصل المشاركين الذين أكملوا بشكل كاف جميع متطلبات برنامج T2T على شهادة إتمام البرنامج التدريبي موقعة من مديري الدورة، وبذلك يصبحون مؤهلين للحصول على عضوية منتسبة في جامعة هارفارد ورابطة خريجي كلية الطب بجامعة هارفارد.

وأشار مجاهد إلى المذكرة أن النوع الثانى من التدريب هو تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.