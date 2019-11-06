مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": بائع يقتل زوجتها ويرميها بالترعة.. وجثة رضيعة بجوار محطة مارجرجس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": بائع يقتل زوجتها ويرميها بالترعة.. وجثة رضيعة بجوار محطة مارجرجس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

"طعنها ورماها بالترعة".. "الأمن العام" يضبط قاتل زوجته بالحوامدية: "شك في سلوكها"كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة ربة منزل متحللة في الحوامدية، وتبين بأن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بدافع الانتقام لعودتها لطليقها وسوء سمعتها.

"كانت عايزة معاش والدها".. اعترافات المتهم بقتل زوجته العرفي بالحوامدية

اعترف المتهم بقتل زوجته العرفي بـ18 طعنة، والتخلص منها بمنطقة الزراعات بمركز الحوامدية، خلال التحقيقات التي أجريت معه، بارتكابه الجريمة لشكه في سلوكها، وأنه تزوج من المجني عليها عرفيا، بسبب رغبتها في الحصول على معاش والدها، كما تبين أن المتهم كان متزوجا من سيدة أخرى قبل زواجه من المجني عليها عرفيا.

النيابة تواصل التحقيق في واقعة العثور على جثة رضيعة بجوار محطة مارجرجس

تواصل نيابة مصر القديمة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة رضيعة عثر عليها ملقاة بمنطقة المقابر بجوار محطة مترو مارجرجس، وعرضها على الطب الشرعي، وأمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة والكاميرات الخاصة ايضا بمحطة المترو لتمكن من ضبط الجناة.

إنذار لوزير التنمية المحلية لإزالة أسماء الحكام الأتراك من الشوارع واستبدالها بـ"الشهداء"

أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا وعاجلا للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، طالب فيه بإصدار قرار فوري بإزالة أسماء السلاطين والحكام الأتراك من شوارع وميادين مصر ووضع بدلا منهم أسماء شهداء الجيش والشرطة.



"حب دمرته الشهوة والخطيئة فتحول لبركة دماء".. رحلة فتاة العياط من البداية حتى إخلاء سبيلها

"حب.. اغتصاب.. قتل".. مشاهد مأساوية عاشتها "أميرة أحمد رزق" التي لم تكمل عامها الـ15 عامًا، حيث كانت تحلم بالحب خارج أسوار مدينتها مثل أي فتاة، ولكن القدر لعب لعبته حينما توغل الشيطان بأفكاره في قلب حبيبها "وائل" والشهير بـ"مهند"، البالغ من العمر 22 عامًا، لتتحول أحلام حبها الوردية السعيد لبركة دماء، وبدلا من أن تصبح عروس تفرح بحبيبها، تورطت في أشهر جريمة قتل شهدتها مصر الشهور الماضية.



رد فعل والد "فتاة العياط" فور رؤيتها بعد خروجها من الحبس

قال "أحمد رزق" والد الفتاة "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، بعد خروج نجلته من مركز الشرطة قبل قليل، واستلامها بدون كفالة، إنه حين رؤيته لنجلته لأول مرة خارج محبسها شعر بسعادة غامرة، قائلًا،"أشكر الله ولًا ثم القضاء لإنصاف ابنتي" بعد دفاعها عن شرفها.

