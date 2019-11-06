مصر | براءة المتهم بحيازة 120 ألف قرص مخدر في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة المتهم بحيازة 120 ألف قرص مخدر في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، ببراءة متهم بحيازة 120 ألف قرص مخدر بمدينة نصر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وتعود تفاصيل البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بلاغا يفيد بتخزين كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لتهريبها للسعودية، وبالتعامل مع البلاغ المذكور، تم التأكد من صحة البلاغ المقدم، وبمداهمة محل البلاغ تم العثور على كمية 2 كيلو و800 جرام حبوب مخدرة أي ما يعادل 120 ألف قرص وتم ضبط المتهم والمواد المخدرة.

وأسندت النيابة للمتهم "ياسر.ط"، موظف، تهمة حيازة 2 كيلو و800 جرام من الأقراص المخدرة، داخل مواسير بأحد شركات الاستيراد والتصدير، بهدف تهريبها للملكة العربية السعودية وتحرر المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.

