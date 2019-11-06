مصر | 7 ديسمبر.. نظر معارضة سمية الخشاب على حكم حبسها بتهمة شيك بدون رصيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 ديسمبر.. نظر معارضة سمية الخشاب على حكم حبسها بتهمة شيك بدون رصيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة جنح الدقي جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر المعارضة المقدمة من الفنانة سمية الخشاب على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

وكانت قد قضت محكمة الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، بمعاقبة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد للفنان أحمد سعد الذي أقام جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.