مصر | "قتلوه وراحوا الفرح".. حكاية "قتيل أبو النمرس" ومفتش المباحث لوالده: "ابنك مات شهيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتلوه وراحوا الفرح".. حكاية "قتيل أبو النمرس" ومفتش المباحث لوالده: "ابنك مات شهيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كان رايح عند الحلاق علشان فرح الجيران.. رجع جثة، ابني خاف لما التوكتوك اتسرق حاول يمسكهم.. خنقوه ورموا جثته في الترعة، باعوا التوكتوك واشتروا حشيش شربوه في الفرح، التوكتوك كان قسط اشتريته من أسبوع وكتبت على نفسي إيصالات أمانة بـ 53 ألف جنيه، ياريتني ما اشتريته ابني اتقتل علشانه.. هبيع البيت بأي ثمن وأمشي من المنطقة".

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة مساء يوم الأربعاء الماضي، توجه بيشوي ملاك عزت صاحب الـ 16 عاما، طالب بالصف الأول ثانوي تجاري، ويعمل سائق توكتوك، إلى والده ليخبره بأنه معه 140 جنيها، حصيلة عمله على التوكتوك على مدار اليوم، وطلب منه أن يذهب إلى محل الحلاقة ليقص شعره، في حالة عدم تحصل والده على الـ140 جنيها، وعند موافقة والده بذهابه إلى محل الحلاقة فرح صاحب الـ16 عاما بموافقة والده على حصوله على المبلغ الموجود معه، ولدى خروجه من باب شقتهم طلب منه والده بأن لا يتأخر ليذهبوا إلى فرح أحد جيرانهم بالشارع، لكنه لم يعد إلا جثة هامدة بعد العثور عليه بمصرف مائي بمركز أبو النمرس.

"كان رايح عند الحلاق.. رجع جثة"

وداخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الكنيسة، التقت محررتا الخليج 365 بـ "ملاك عزت"، كهربائي ووالد الطفل بيشوي ضحية أصحاب السوء، القاطن بالطابق الأول الذي بدأ حديثه: قتلوا ابني معنديش غيره، هو واخته يوستينا أكبر منه في الجامعة، يوم الأربعاء الماضي، حضر بيشوي إلى البيت وقت أذان المغرب كانت حوالي الساعة 6 مساءً وكان معه 140 جنيه، حصيلة عمله على التوكتوك على مدار اليوم، وطلب مني أن يذهب إلى محل الحلاقة ليقص شعره، وقال لي" ولا هتاخدهم يا بابا"، فـ قلت له "خليهم معاك روح قص شعرك لكن متتأخرش علشان رايحيين فرح جيرانا في الشارع"، ونزل بعدها لكنه تأخر إلى الساعة 12 منتصف الليل، وعندما حاولت الإتصال به تبين أن هاتفه مغلق، ووقتها خوفت عليه ونزلت أبحث عنه في الجراج وعند أصحابه، لكني لم أجده، فذهبت إلى صاحبه الشهير بـ "حمص" كانت حوالى الساعة واحدة بعد منتصف الليل، وبسؤاله عن بيشوي قال لي أنه شاهده الساعة 10 مساءًا، مع الشهيرين بـ "الصعيدي وعضمة"، ووقتها كنت أول مرة أسمع إسمهما، وعرفت حينها أنهما من أصحاب السوء، فقلت لـ"حمص": 'مش قلت لك بلاش بيشوي يصاحب الناس دي'، وتوجهنا إلى "الصعيدي".

وبسؤاله عن بيشوي رد بطريقة " كأنه كان متعاطي مخدرات وقتها": 'بيشوي مين مش بصاحب عيال صغيرة، هو وصلني هنا ومشي مع أحمد عضمة، اتجاه كوبري عثمان'، فقلت له انتوا أصحابي ليرد بنفس الطريقة "مش قلت لك مش بصاحب عيال صغيرة"، فتركناه وذهبنا إلى منزل كريم صاحب بيشوي، وبسؤاله عنه أخبرني هو الآخر أنه شاهده الساعة 10 مع الشهيرين بـ "الصعيدي وعضمة"، وتوجهنا إلى مستشفيات القصر العيني، أم المصريين، الهرم، والمستشفيات الخاصة، لكننا لم نجده بأي مستشفي، وكان وقت أذان الخليج 365 حينها، فلم أستطع الرجوع إلى المنزل وابني مختفي، فتوجهنا نبحث عنه بأقسام شرطة الطالبية، الهرم، الجيزة، وأبو النمرس، لكن دون جدوى. "الموبايل مع المتهم"

وبعد مرور 3 أيام جاء كريم عند منزلنا ينادي علي، وبالرد عليه، أخبرني بأنه وجد هاتف بيشوي مع " أحمد عضمة"، وكان ذلك بداية خيط الجريمة، ووقتها طلبت من "عضمة" أن يحضر بالمنزل، ليدلني عن مكان ابني وسبب تواجد هاتفه معه، لكنه شعر أنه كشف أمره، فعند حضوره وبتفتيشه لم نعثر على هاتف بيشوي معه، وعندما سألته عن الهاتف رد: " أنا مش معايا موبايل ابنك والغلط عندي بحساب" فـ 'سبيته وكنت هضربه لكن الجيران انقذوه وطردوه'، وبعدها توجهت إلى قسم شرطة الطالبية لتحرير محضر، وأثناء ذلك اتصلت بي زوجتي لتخبرني بأنهم وجدوا بيشوي بمركز أبو النمرس، وتطلب مني أن أذهب معهم، لكني رفضت " الناس كانت بتلعب بأعصابنا وكل شوية بنسمع حكاية"، فقال لي شاب: "الناس وجدت ابنك كان نائم في التوكتوك" وبالتوجه إلى المكان لم نجده، وبعدها قال آخرين أنهم وجدوا جثة بيشوي ملقاة بالزراعات، ظنيت أنها سوف تذهب إلى المكان دون أن تجده كما يحدث في كل مرة، إلا أن ظني خاب وقتها، وبعد ذهابها هي وأحد جيرانا إلى ديوان مركز أبو النمرس، طلب منها أحد أفراد الأمن بالمركز رؤية صورة بيشوي، وبعدما شاهد الصورة صفع رأسه بيده.

وقال لها "ابنك ده.. ربنا يصبرك"، ووقتها لم تتمالك زوجتي نفسها وأنهارت بعد تأكدها من وفاة ابنها، واتصلت بي لتطلب مني أن أتوجه لمركز أبو النمرس، وتوجهت مع شقيقي وجيراني إلى المركز بسيارة جارنا ياسر، وبعد وصولنا إلى المركز، أخبرتهم بأني والد بيشوي ملاك عزت، وطلبوا منا الجلوس داخل احدي غرف وحدة المباحث، ومكثنا داخل الغرفة لمدة أربعة ساعات متواصلين، وبعدها طلب أحد ضباط المباحث بأن نذهب إلى غرفة رئيس المباحث.

Advertisements



العقيد أحمد نجم مفتش جنوب الجيزة يهدئ والد المجني عليه: "ابنك مات شهيد"

وبدخولي مع شقيقي غرفة المقدم إكرامي البطران رئيس المباحث كان يتواجد داخلها عدد من الضباط وبرؤيتي لهم شعرت كأن " قلبي انقبض"، وطلب منا العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، الجلوس، وبعد حديث لم يستمر سوي دقائق معدودة، قال لي "هتتقبل كلامي" فقلت له "آه طبعا هتقبله" ليرد بعدها "البقاء لله ابنك توفي".. وحينها لم أشعر بنفسي إلا وأنا ببكي وأصرخ وأضرب نفسي.. وأقل: 'ابني مات كان وحيد معنديش غيره'، وبدأ وقتها مفتش المباحث يهدأني بكلامه: " بص إحنا ممكن يكون لواء يتصرف عليه ملايين وفي لحظة يموت شهيد، وظابط صغير يتصرف عليه ويموت شهيد.. رحمة ربنا واسعة وابنك مات شهيد".