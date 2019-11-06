مصر | "قتلوه وراحوا الفرح".. حكاية "قتيل أبو النمرس" ومفتش المباحث لوالده: "ابنك مات شهيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتلوه وراحوا الفرح".. حكاية "قتيل أبو النمرس" ومفتش المباحث لوالده: "ابنك مات شهيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة مساء يوم الأربعاء الماضي، توجه بيشوي ملاك عزت صاحب الـ 16 عاما، طالب بالصف الأول ثانوي تجاري، ويعمل سائق توكتوك، إلى والده ليخبره بأنه معه 140 جنيها، حصيلة عمله على التوكتوك على مدار اليوم، وطلب منه أن يذهب إلى محل الحلاقة ليقص شعره، في حالة عدم تحصل والده على الـ140 جنيها، وعند موافقة والده بذهابه إلى محل الحلاقة فرح صاحب الـ16 عاما بموافقة والده على حصوله على المبلغ الموجود معه، ولدى خروجه من باب شقتهم طلب منه والده بأن لا يتأخر ليذهبوا إلى فرح أحد جيرانهم بالشارع، لكنه لم يعد إلا جثة هامدة بعد العثور عليه بمصرف مائي بمركز أبو النمرس.
"كان رايح عند الحلاق.. رجع جثة"
وداخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الكنيسة، التقت محررتا الخليج 365 بـ "ملاك عزت"، كهربائي ووالد الطفل بيشوي ضحية أصحاب السوء، القاطن بالطابق الأول الذي بدأ حديثه: قتلوا ابني معنديش غيره، هو واخته يوستينا أكبر منه في الجامعة، يوم الأربعاء الماضي، حضر بيشوي إلى البيت وقت أذان المغرب كانت حوالي الساعة 6 مساءً وكان معه 140 جنيه، حصيلة عمله على التوكتوك على مدار اليوم، وطلب مني أن يذهب إلى محل الحلاقة ليقص شعره، وقال لي" ولا هتاخدهم يا بابا"، فـ قلت له "خليهم معاك روح قص شعرك لكن متتأخرش علشان رايحيين فرح جيرانا في الشارع"، ونزل بعدها لكنه تأخر إلى الساعة 12 منتصف الليل، وعندما حاولت الإتصال به تبين أن هاتفه مغلق، ووقتها خوفت عليه ونزلت أبحث عنه في الجراج وعند أصحابه، لكني لم أجده، فذهبت إلى صاحبه الشهير بـ "حمص" كانت حوالى الساعة واحدة بعد منتصف الليل، وبسؤاله عن بيشوي قال لي أنه شاهده الساعة 10 مساءًا، مع الشهيرين بـ "الصعيدي وعضمة"، ووقتها كنت أول مرة أسمع إسمهما، وعرفت حينها أنهما من أصحاب السوء، فقلت لـ"حمص": 'مش قلت لك بلاش بيشوي يصاحب الناس دي'، وتوجهنا إلى "الصعيدي".
"الموبايل مع المتهم"
وبعد مرور 3 أيام جاء كريم عند منزلنا ينادي علي، وبالرد عليه، أخبرني بأنه وجد هاتف بيشوي مع " أحمد عضمة"، وكان ذلك بداية خيط الجريمة، ووقتها طلبت من "عضمة" أن يحضر بالمنزل، ليدلني عن مكان ابني وسبب تواجد هاتفه معه، لكنه شعر أنه كشف أمره، فعند حضوره وبتفتيشه لم نعثر على هاتف بيشوي معه، وعندما سألته عن الهاتف رد: " أنا مش معايا موبايل ابنك والغلط عندي بحساب" فـ 'سبيته وكنت هضربه لكن الجيران انقذوه وطردوه'، وبعدها توجهت إلى قسم شرطة الطالبية لتحرير محضر، وأثناء ذلك اتصلت بي زوجتي لتخبرني بأنهم وجدوا بيشوي بمركز أبو النمرس، وتطلب مني أن أذهب معهم، لكني رفضت " الناس كانت بتلعب بأعصابنا وكل شوية بنسمع حكاية"، فقال لي شاب: "الناس وجدت ابنك كان نائم في التوكتوك" وبالتوجه إلى المكان لم نجده، وبعدها قال آخرين أنهم وجدوا جثة بيشوي ملقاة بالزراعات، ظنيت أنها سوف تذهب إلى المكان دون أن تجده كما يحدث في كل مرة، إلا أن ظني خاب وقتها، وبعد ذهابها هي وأحد جيرانا إلى ديوان مركز أبو النمرس، طلب منها أحد أفراد الأمن بالمركز رؤية صورة بيشوي، وبعدما شاهد الصورة صفع رأسه بيده.
وقال لها "ابنك ده.. ربنا يصبرك"، ووقتها لم تتمالك زوجتي نفسها وأنهارت بعد تأكدها من وفاة ابنها، واتصلت بي لتطلب مني أن أتوجه لمركز أبو النمرس، وتوجهت مع شقيقي وجيراني إلى المركز بسيارة جارنا ياسر، وبعد وصولنا إلى المركز، أخبرتهم بأني والد بيشوي ملاك عزت، وطلبوا منا الجلوس داخل احدي غرف وحدة المباحث، ومكثنا داخل الغرفة لمدة أربعة ساعات متواصلين، وبعدها طلب أحد ضباط المباحث بأن نذهب إلى غرفة رئيس المباحث.
العقيد أحمد نجم مفتش جنوب الجيزة يهدئ والد المجني عليه: "ابنك مات شهيد"
وبدخولي مع شقيقي غرفة المقدم إكرامي البطران رئيس المباحث كان يتواجد داخلها عدد من الضباط وبرؤيتي لهم شعرت كأن " قلبي انقبض"، وطلب منا العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، الجلوس، وبعد حديث لم يستمر سوي دقائق معدودة، قال لي "هتتقبل كلامي" فقلت له "آه طبعا هتقبله" ليرد بعدها "البقاء لله ابنك توفي".. وحينها لم أشعر بنفسي إلا وأنا ببكي وأصرخ وأضرب نفسي.. وأقل: 'ابني مات كان وحيد معنديش غيره'، وبدأ وقتها مفتش المباحث يهدأني بكلامه: " بص إحنا ممكن يكون لواء يتصرف عليه ملايين وفي لحظة يموت شهيد، وظابط صغير يتصرف عليه ويموت شهيد.. رحمة ربنا واسعة وابنك مات شهيد".
أهل المتهم: " إحنا رمينا طوبته.. عايز تشنقه اشنقه"
وبعد دفن ابني ذهبت إلى الشارع سكن الصعيدي، وأخبرني الجيران هناك بأنه كان يسرق التكاتك، ويببعها ويشرب المخدرات، وقتل شخص قبل ذلك ووالدته دفعت 2 مليون جنيه، علشان ابنها يطلع من القضية، وقال لي أشقائه" إحنا رمينا طوبته.. عايز تشنقه اشنقه"، وعرفت أنهما قتلا ابني الساعة 8 يوم الجريمة، وبعدها باعا التوكتوك بـ8 آلاف جنيه، واشتريا مخدرات، قبل ذهابهما إلى الفرح.
توكتوك قسط بـ 53 ألف جنيه.. وقتل صاحبه بعد أسبوع
وعن التوكتوك السبب الرئيسي في الجريمة، قال والد بيشوي، اشتريت التوكتوك قبل أسبوع من قتل ابني، بعدما حذرته من مشاكله لكنه صمم على شرائه، وقتها كان معي 7 آلاف جنيه، ذهبنا إلى المعرض وسألنا عن سعر التوكتوك وتبين أن سعره كاش بـ 35 ألف جنيه، وقسط بـ 53 ألف جنيه، موديل عام 2017، فتوجهنا إلى شركة سنابل لشراء التوكتوك قسط، واشتري صاحبها التوكتوك من المعرض، وقبل التوقيع على إيصالات الأمانة، قال لى صاحب الشركة: " ابنك مات مليش دعوة، اتاخرت يوم عن ميعاد دفع القسط يحسب بـ 60 جنيها غرامة لليوم الواحد"، وبعد موافقتي على شروطه قمت أنا وزوجتي وجاري كشاهد بالتوقيع على إيصالات أمانة بمبلغ 53 ألف جنيه، وبعدها استلمت التوكتوك، وبعد رجوعنا إلى المنزل قال لى أحد الجيران: " حرام عليك تشتري لابنك توكتوك، ده هيضيعه"، واشتغل عليه أسبوع واحد وإتقتل، وبعد قتل ابني أغلقت المنزل، وعرضته للبيع، وذهبت للجلوس عند والدة زوجتي، وهبيعه بأي ثمن علشان أمشي من المنطقة.
أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على جثة سائق توكتوك
كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل قتل سائق توك توك لسرقته بمركز أبو النمرس، وتبين أنه كان ورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة من المقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، مفاده بالعثور على جثة لذكر مجهولة الهوية في العقد الثاني من العمر، ملفوف حول رقبته حبل أسود خاص بالترينج الذي يرتديه، داخل مسقى مياه متفرعة من ترعة الحبس، وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من أحمد.ر.ز، 21 سنة، عاطل وشهرته عضمة مقيم الطالبية، سبق اتهامه في قضيتان آخرهما مخدرات جنح قسم الطالبية، عاصم ع ا، وشهرته الصعيدي، 21 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية لضبطهما برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وأمكن ضبطهما، وإقتيادهما إلى ديوان المركز.
وبمواجهتهما اعترفا أمام العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية وقاما باستدراج هما للمجني عليه لتوصيلهما للمنطقة محل العثور علي الجثة وحال سيرهما قام الاول بخنقه وقيامهما بالاستيلاء منه علي هاتفه والتوك توك قيادته والقاء جثته بمسقي المياه، وأرشدا عن مكان تصريفهما للمسروقات لدي كريم ح ص، 24 سنة، عامل مقيم البدرشين سبق اتهامه في قضية شروع في سرقه جنح قسم تاني اكتوبر، محمد ج محمد، 31 سنى، سائق توك توك مقيم البدرشين، عبدالله ك ع، 27 سنة، سائق توك توك، وتمكنت القوات من ضبطهم والمسروقات حيث قام الأول والثاني بشراء التوك توك من المتهمان بمبلغ 8 آلاف جنيه وبيعه للثالث بمبلغ 12 الف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.