مصر | حبس تاجر مخدرات لحيازته 4 كيلو حشيش بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تاجر مخدرات لحيازته 4 كيلو حشيش بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية، حبس تاجر مخدرات 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطه وبحوزته 4 كيلو حشيش قبل ترويجها بمنطقة المطرية.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا بأن "ك. ع. ص"54 عاما، عاطل يقوم بعملية ترويج المواد المخدرة وبيعها في منطقة دائرة القسم.

وبالتحري وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ المقدم، وبإعداد الاكمين اللازم، وبمداهمة الأول وبتفتيش محل سكنه، تم العثور بحوزته على المضبوطات 4 كيلو و500 جرام حشيش، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض "مطواة" وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم تحرير محضر بالواقعة وامرت النيابة بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.