أخبار مصر

مصر | خلال أسبوع.. ضبط 29 قطعة سلاح ناري بحوزة 28 متهما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. ضبط 29 قطعة سلاح ناري بحوزة 28 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية،حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 29 قطعة سلاح ناري، بحوزة 28 متهما) وذلك على النحو التالي:

(10) بنادق آلية.
(2) بندقية خرطوش.
(1) طبنجه.
(16) فرد محلي.
(15) طلقة مختلفة الأعيرة.
(200) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49776) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(170) حكم جناية.
(15565) حكم حبس جزئي.
(2878) حكم حبس مستأنف.
(24747) حكم غرامة.
(6416) حكم مخالفة.

Advertisements

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (132) قضية مخدرات بحوزة (143) متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 8،140 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 5،127 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 625 جراما ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 95 جراما ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (270 جراما).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 25 جراما).
عدد (9454) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (12) متهما، ارتكبوا (12) حادثا متنوعا.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (31) متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (3 سيارات) مُبلغ بسرقتهما.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (280) دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29191) مخالفة مرورية.
في مجال فحص السائقين: فحص (115) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا