مصر | خلال أسبوع.. ضبط 29 قطعة سلاح ناري بحوزة 28 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. ضبط 29 قطعة سلاح ناري بحوزة 28 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 29 قطعة سلاح ناري، بحوزة 28 متهما) وذلك على النحو التالي:
(10) بنادق آلية.
(2) بندقية خرطوش.
(1) طبنجه.
(16) فرد محلي.
(15) طلقة مختلفة الأعيرة.
(200) قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49776) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(170) حكم جناية.
(15565) حكم حبس جزئي.
(2878) حكم حبس مستأنف.
(24747) حكم غرامة.
(6416) حكم مخالفة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (132) قضية مخدرات بحوزة (143) متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 8،140 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 5،127 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 625 جراما ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 95 جراما ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (270 جراما).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 25 جراما).
عدد (9454) قرصا مخدرا.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (12) متهما، ارتكبوا (12) حادثا متنوعا.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (31) متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (3 سيارات) مُبلغ بسرقتهما.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (280) دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29191) مخالفة مرورية.
في مجال فحص السائقين: فحص (115) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.