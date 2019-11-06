مصر | خلال أسبوع.. ضبط 29 قطعة سلاح ناري بحوزة 28 متهما

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 29 قطعة سلاح ناري، بحوزة 28 متهما) وذلك على النحو التالي:

(10) بنادق آلية.

(2) بندقية خرطوش.

(1) طبنجه.

(16) فرد محلي.

(15) طلقة مختلفة الأعيرة.

(200) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49776) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(170) حكم جناية.

(15565) حكم حبس جزئي.

(2878) حكم حبس مستأنف.

(24747) حكم غرامة.

(6416) حكم مخالفة.

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في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (132) قضية مخدرات بحوزة (143) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 8،140 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 5،127 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 625 جراما ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 95 جراما ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (270 جراما).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 25 جراما).

عدد (9454) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (12) متهما، ارتكبوا (12) حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (31) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (3 سيارات) مُبلغ بسرقتهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (280) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29191) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (115) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.