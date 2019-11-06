مصر | النيابة توجه تهمتي السرقة وحيازة سلاح ناري لعصابة سرقة المساكن بـ15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة توجه تهمتي السرقة وحيازة سلاح ناري لعصابة سرقة المساكن بـ15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة في 15 مايو، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بسرقة المساكن والمحتويات بداخلها، وطالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي.

كما وجهت لهما النيابة تهمة السرقة وتهمة حيازة السلاح الناري للمتهم الاول.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد بأن كل من "ح. ي"، 23 سنة، عاطل، و"ر. ع"، 25 سنة، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

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وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبحوزة الأول سلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقتين من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة مساكن، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئى النية "م. ق"، 38 عامًا، صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.