مصر | "طعنها ورماها بالترعة".. "الأمن العام" يضبط قاتل زوجته بالحوامدية: "شك في سلوكها"

وتلقى قسم الحوامدية بلاغا بالعثور على جوال بلاستيكي بداخله جثة لسيدة مجهولة في العقد الخامس من العمر بكامل ملابسها تتحلى ببعض المشغولات الذهبية في حالة تحلل رمى وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بمياه ترعة المشاع بمنطقة أم خنان دائرة القسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها ربة منزل 43 سنة، مقيمة بدائرة القسم وأصل إقامتها بدائرة مركز السنطة بالغربية" والمتزوجة عرفيًا من بائع مياه 34 سنة والسابق اتهامه في 5 قضايا، مقيم بذات المنطقة والمتغيبة عن منزلهما منذ حوالي 25 يوما "لم يتم الإبلاغ بغيابها" وأنها على خلاف مع أهليتها لزواجها من المذكور عرفيًا وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع الثأر لشرفه وقرر باعتياد المجني عليها الغياب عن المنزل وتردد شائعة مؤخرًا بسوء سلوكها واكتشافه ارتباطها بعلاقة غير شرعية بطليقها الأمر الذي أثار حفيظته فعقد العزم على قتلها.

وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بتاريخ 10/10/2019 باصطحابها لقطعة أرض ملكه كائنة بالقرب من مكان العثور مستقلين دراجة نارية "تروسيكل قيادته وملكه" وعقب وصولهما للمكان باغتها وانهال عليها بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" أعده مسبقًا فأودى بحياتها ثم قام بوضع جثتها داخل الجوال ونقلها بالتروسيكل والتخلص منها والسلاح المستخدم بإلقائهما بمياه الترعة محل العثور.

وتم بإرشاد المتهم ضبط (4 هواتف محمولة "2 خاصين بالمجني عليها، 2 خاصين به مدفونة بشرفة مسكنه" - التروسيكل "المستخدم في ارتكاب الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.