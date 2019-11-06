مصر | النيابة تأمر بالتحريات حول شاب روع الطالبات بـ"كلب" في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بالتحريات حول شاب روع الطالبات بـ"كلب" في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بسرعة تحريات المباحث حول شاب لقيامه بتهمة التحرش بالطالبات وترويعهن باستخدام كلب في منطقة البساتين، فيما أمرت بحجزه لحين ورود تحريات المباحث.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم البساتين، لتفقد الحالة الأمنية أمام المدارس لاحظوا حيازة شاب لكلب بغرض التحرش بالفتيات وتروعيهن وعلى الفور تم ضبطه وإلقاء القبض عليه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.