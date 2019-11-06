مصر | "معلومة باختفائها".. مصدر يكشف عن حل لغز قتل "سيدة الحوامدية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معلومة باختفائها".. مصدر يكشف عن حل لغز قتل "سيدة الحوامدية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأنه وردت معلومة لفريق البحث الجنائي المكلف بكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بمركز الحوامدية، مفادها بإختفاء زوجة بائع مياه الشرب والمقيم بقرية أم خنان بمركز الحوامدية، وعدد ترددها عليه في وقت مزامن لوقت العثور على الجثة.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 أنه بعد استدعاء بائع مياه الشرب ومواجهته أنكر في بداية الأمر، وبتطوير مناقشته وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المجني عليها زوجته عرفيا، وأنه وراء ارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجني عليها لديها 3 أبناء، واحد من زوجها الأول، واثنين من زوجها الثاني، ولم تنجب أبناء من زوجها الثالث " العرفي".

وكان اعترف المتهم بقتل زوجته العرفي بـ18 طعنة، والتخلص منها بمنطقة الزراعات بمركز الحوامدية، خلال التحقيقات التي أجريت معه، بارتكابه الجريمة لشكه في سلوكها، وأنه تزوج من المجني عليها عرفيا، بسبب رغبتها في الحصول على معاش والدها، كما تبين أن المتهم كان متزوج من سيدة أخري قبل زواجه من المجني عليها عرفيا.