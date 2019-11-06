مصر | 23 نوفمبر.. الحكم في دعوى طرد سفير قطر من مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 نوفمبر.. الحكم في دعوى طرد سفير قطر من مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطري من مصر، للحكم بجلسة 23 نوفمبر الجاري.

وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن "محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية (التخابر مع قطر)، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطي، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا".