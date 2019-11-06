مصر | النيابة تخاطب "تنفيذ الأحكام" بشأن هارب من حكم إعدام في الخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تخاطب "تنفيذ الأحكام" بشأن هارب من حكم إعدام في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت نيابة المقطم والخليفة الجزئية مباحث تنفيذ الأحكام لتسليم هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل واستعراض قوة في منطقة الخليفة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمكن ضباط بوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ا. س"، 36 سنة، عامل رخام - والمطلوب التنفيذ عليه في القضية " قتل، استعراض قوة، وضع نار " والمقضي فيها بالإعدام، بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.