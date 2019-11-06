أخبار مصر | "نقابة الصيادلة" تجدد الأرشيف لحفظ ملفات 240 ألف عضو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقابة الصيادلة" تجدد الأرشيف لحفظ ملفات 240 ألف عضو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المستشار محمد فكرى، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، ولجنة إدارة النقابة المكونة من الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، بتجديد أرشيف ملفات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لحفظ ملفات ماي قرب من 150 ألف صيدلي كمرحلة أولى، على أن يجرى استكمال باقي الملفات وعددها 90 ألف ملف في المرحلة المقبلة.

وأوضحت النقابة أنه تم تجديد الأرشيف لترتيب الملفات بشكل أفضل مما يسهل التعامل معها، والحفاظ على مستندات الصيادلة الهامة التي يحتاجونها مثل شهادات التخرج وصور تراخيص مزاولة المهنة حيث يمكنهم الحصول على نسخة منها من خلال النقابة.

وأشارت النقابة إلى أنه توجد ملفات للأعضاء منذ إنشاء النقابة عام 1941 يتم حاليًا أرشفتها ورقيًا تمهيدًا لعمل أرشيف إلكتروني خلال المرحلة المقبلة لحفظ كافة الملفات على برنامج أرشيف إلكتروني يسهل التعامل معه.