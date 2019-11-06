أخبار مصر | "ولد الهدى" معرض مؤقت بمناسبة المولد النبوي في المتحف الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ولد الهدى" معرض مؤقت بمناسبة المولد النبوي في المتحف الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أن هذا الاحتفال يأتي ذلك من منطلق حرص المتحف دائما على مشاركة الشعب المصري الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث سيقام على هامش المعرض فعاليات وأنشطة فنية تضمن ورش عمل لصناعة عروسة المولد وحفل فني للإنشاد الديني، ونماذج ماكيتات وعدد من الصور تحاكى مشهد المولد من وحي التراث الشعبي المصري.
يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يعد قبلة الفنون وأكبر المتاحف المتخصصة في الفنون الإسلامية. حيث يضم أكثر من مائة ألف تحفة أثرية مختلفة من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.
وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي "إسماعيل" سنة 1869 وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق سنة 1880 عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله وفي عام 1882 كان عدد التحف الأثرية التي تم جمعها 111 تحفة وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي" تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892 وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903 وقد أطلق عليه "متحف الفن الإسلامي" في سنة 1951.
وتتميز واجهة المتحف المطلة على شارع بورسعيد بزخارفها الإسلامية المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر في عصورها المختلفة.