أخبار مصر | "ولد الهدى" معرض مؤقت بمناسبة المولد النبوي في المتحف الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ولد الهدى" معرض مؤقت بمناسبة المولد النبوي في المتحف الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف الفن الإسلامي، تحت عنوان "ولد الهدى"، معرضا أثريا مؤقتا في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يوم السبت المقبل.

وأوضح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أن هذا الاحتفال يأتي ذلك من منطلق حرص المتحف دائما على مشاركة الشعب المصري الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث سيقام على هامش المعرض فعاليات وأنشطة فنية تضمن ورش عمل لصناعة عروسة المولد وحفل فني للإنشاد الديني، ونماذج ماكيتات وعدد من الصور تحاكى مشهد المولد من وحي التراث الشعبي المصري.