أخبار مصر | "زراعة البرلمان": الفلاحون سقطوا من حسابات الحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زراعة البرلمان": الفلاحون سقطوا من حسابات الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام المجلس مؤخرا، لم يتطرق فيه إلى قطاع الزراعة أو مشكلات الفلاح، في الوقت الذي تمثل فيه الزراعة العمود الأساسي للاقتصاد في مصر، كما يمثل الفلاحون نحو 50 في المائة من الشعب، متابعا: "للأسف، الفلاحون سقطوا من حسابات الحكومة، فهناك العديد من المشكلات التي أثقلت كاهل الفلاح، في ظل صمت الحكومة وعدم التزامها بالدستور، الذي نص على ضررورة توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح بسعر مناسب وأيضا ألزم الدستور بشراء المحاصيل من الفلاح بسعر عادل".

وأضاف رئيس لجنة الزراعة: " أن الفلاح حاليا أصبح لديه قتيل في البيت، وهو القطن، الذى لا يعرف تصريفه أو بيعه"، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت عام ٢٠١٨ عن أنها ستشترى القطن بسعر ٢٧٠٠ للقنطار، ولكن لم يحدث، فالدولة تخلت عن دورها، كما ان العام الحالي، أعلنت عن انها لن تحصل على القطن أيضا، ما يجعل الفلاح يقع فريسة امام التجار المستغلين"، مطالبا بضرورة أن يتفرغ الفلاح للزراعة، وان تكون هناك مساعدة له في توفير المستلزمات وشرا ءمنتجاته

جاء ذلك خلال كلمته بأول اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل "، وألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وانتقد الحصرى، غياب الإستراتيجية الزراعية، مشيرا إلى اننا نمتلك مساحة من الأرض، ولدينا مياه، ونحتاج محاصيل، ولكن لا يوجد تنسيق للاستفادة من المساحات والمياه لإنتاج المحاصيل إلى نستهدفها.

وأشار إلى ان قانون الزراعات التعاقدية، حتى الآن لم يتم خروج لائحته لانور، رغم اقراره بالبرلمان عام 2016.

وحذر الحصرى، من ارتفاع أسعار اللحوم خلال ستة شهور، ليصل الكيلو إلى ٢٠٠ جنيه، بسبب غياب الرؤية في قطاع الثرة الحيوانية، وما يعانى منه الفلاح حاليا، حيث يبيع المواشى بسبب عدم قدرته على توفير اعلافها.

وطالب بسرعة تفعيل إستراتيجية، تسعير المحاصيل الزراعية، لحماية الفلاح من تدهور الأسعار.

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ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أول أمس الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.

وقامت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها، بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء وصل إلى 2 تريليون جنيه.

وأضاف عبدالعال، أنه في الأيام القادمة ستشهد جني ثمار تنمية سيناء، والذي سيعود بالنفع على الوطن بشكل عام، مُشيرًا إلى أنه كان يجب إنفاق هذه الأموال في تنمية سيناء منذ سنوات طويلة ولكن للأسف الشديد هذا لم يتم في حقب زمنية متعاقبة.

