أخبار مصر | رئيس البرلمان يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي" بمناسبة المولد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يبعث برقية تهنئة لـ"السيسي" بمناسبة المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد العال في نص برقيته: "إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة والإنسانية والسلام، وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله "صلوات الله عليه وسلم"، الذي اختاره الله هاديًا ونذيرًا، وسراجًا منيرًا".
وأضاف: "نسأل المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الطيبة، وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق ليعيش شعب مصر العظيم آمنًا في سربه، عزيزًا في وطنه، وأن يصبح الوطن محورًا من محاور التنمية التي يسعى إليه الجميع بفضل إخلاصكم في خدمة الشعب الذي أودعكم أمانته واختاركم لتقودون مسيرته.. مسيرة البناء والأمن والرخاء".