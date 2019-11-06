أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يناقش التقارير الخاصة بتغطية حادث 'شهيد الشهامة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يناقش التقارير الخاصة بتغطية حادث 'شهيد الشهامة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا لها اليوم، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، لمناقشة تقارير الرصد الخاصة بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف باسم شهيد الشهامة.
ويتضمن التقرير اتهام موقع و3 صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي ببث أخبار كاذبة حول صدور حكم في الجريمة.
ويتضمن التقرير اتهام موقع و3 صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي ببث أخبار كاذبة حول صدور حكم في الجريمة.
كما تناقش اللجنة، شكوى ضد قناة الحدث اليوم تتهمها بإهانة المشاهدين في أحد برامجها، وشكوى ضد موقع إلكتروني يدعى "بوابة الجريمة"، تتهمه ببث اتهامات كاذبة، وشكوى ضد "المصري اليوم" تتهمها بفبركة بيانات من محضر تحقيق، وشكوى رابعة ضد فيتو تتهمها بمحاولة التاثير على أعمال القضاء.