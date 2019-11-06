أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يناقش التقارير الخاصة بتغطية حادث 'شهيد الشهامة'

ويتضمن التقرير اتهام موقع و3 صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي ببث أخبار كاذبة حول صدور حكم في الجريمة.

كما تناقش اللجنة، شكوى ضد قناة الحدث اليوم تتهمها بإهانة المشاهدين في أحد برامجها، وشكوى ضد موقع إلكتروني يدعى "بوابة الجريمة"، تتهمه ببث اتهامات كاذبة، وشكوى ضد "المصري اليوم" تتهمها بفبركة بيانات من محضر تحقيق، وشكوى رابعة ضد فيتو تتهمها بمحاولة التاثير على أعمال القضاء.