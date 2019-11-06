أخبار مصر | بشرى سارة من البرلمان لمن قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص

وقال وكيل اللجنة: إنه يجب حل مشكلات تقنين الأوضاع للمواطنين، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان تعدل قانون التصالح في مخالفات البناء لتيسير الإجراءات على المواطنين ومنح الفرصة للمواطنين للتصالح.

من جانبه أشار النائب حمدي عبد الوهاب، إن هناك مبان عديدة في دائرة حلوان والمعصرة، تم بناؤها بدون ترخيص، والمواطنون يرغبون في تقنين الأوضاع، لافتا إلى أن عدم التقنين يهدر ملايين على الدولة، مطالبا بتركيب العدادات الكودية في هذه المباني، حتى لا يتم إهدار نحو 10 ملايين جنيه على الدولة.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن نقل سوق الإثنين بمدينة قليوب على قطعة أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة القليوبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أول أمس الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.

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وكما قامت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها، بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء وصل إلى 2 تريليون جنيه.

وأضاف عبدالعال، أنه في الأيام القادمة ستشهد جني ثمار تنمية سيناء، والذي سيعود بالنفع على الوطن بشكل عام، مُشيرًا إلى أنه كان يجب إنفاق هذه الأموال في تنمية سيناء منذ سنوات طويلة ولكن للأسف الشديد هذا لم يتم في حقب زمنية متعاقبة.