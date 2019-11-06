أخبار مصر | "شكاوى البرلمان" توافق على نقل سوق الاثنين بمدينة قليوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكاوى البرلمان" توافق على نقل سوق الاثنين بمدينة قليوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن نقل سوق الاثنين بمدينة قليوب على قطعة أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة القليوبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أول أمس الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.

وقامت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها، بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

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وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء وصل إلى 2 تريليون جنيه.

وأضاف عبدالعال، أنه في الأيام القادمة ستشهد جني ثمار تنمية سيناء، والذي سيعود بالنفع على الوطن بشكل عام، مُشيرًا إلى أنه كان يجب إنفاق هذه الأموال في تنمية سيناء منذ سنوات طويلة ولكن للأسف الشديد هذا لم يتم في حقب زمنية متعاقبة.

