أخبار مصر | رئيس "نقل النواب": قدمنا للحكومة توصيات بتطوير المترو والسكة الحديد و"لم يستجيبوا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "نقل النواب": قدمنا للحكومة توصيات بتطوير المترو والسكة الحديد و"لم يستجيبوا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال أول اجتماع للجنة الخاصة التي يترأسها السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، للرد على بيان الحكومة، إن الحكومة تتحدث بلغة الأرقام التي لا يفهمها المواطن البسيط، مؤكدًا أن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات.

وأضاف عبد الواحد، أننا جميعا نقف خلف القيادة السياسية وندعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية البلاد والحفاظ على مصالح المواطنين، وتابع: "قدمنا كل سبل الدعم للحكومة وتحملنا عنها النقد من الدوائر الانتخابية، موضحًا أن لجنة النقل قدمت العديد من التوصيات حول الاهتمام بالطرق الداخلية وتطوير مرفقي المترو والسكة الحديد وتحديد سعر التذكرة، وفقا للخدمة المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي، وللأسف الحكومة لم تتعامل مع هذه التوصيات.

وعلق الدكتور السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، قائلا: أنت بدأت سخن على الحكومة كده ليه؟".

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كما كلف السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، خلال أول اجتماع للجنة، رؤساء اللجان النوعية بدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أمام البرلمان دراسة متأنية، وذلك بحضور زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي والمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب.

وحضر أيضًا فعاليات الاجتماع، كل من النواب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية، وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية، وأحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات، وأحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة واللواء كمال عامر رئيس بجنة الدفاع والأمن القومي وهشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، وحسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وهمام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى.

وقال الشريف، إن آليات الإصلاح الاقتصادي أصبحت محل إشادة من العالم والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي بما يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مؤكدًا أن مجلس النواب تحمل مسئولية كبيرة في الرقابة في ظروف دقيقة وصعبة واستطاعت الحكومة إنجاز عدد من الملفات الشائكة وإنجاز بعض الملفات بشكل متميز، وتابع:"لا يمنع ذلك من حدوث بعض أشكال القصور في بعض الملفات التي سندرسها وندرجها في تقرير الرد على بيان الحكومة.

