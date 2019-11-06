أخبار مصر | "عربية البرلمان" تشدد على الاهتمام بأوضاع السفارات المصرية في الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية البرلمان" تشدد على الاهتمام بأوضاع السفارات المصرية في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتمامًا ورعاية كبيرة بالمحافظات الحدودية، وكان يجب على الحكومة، توضيح خطتها لذلك، لاسيما في قطاعات التعليم والصحة، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيها مره أخرى.

وقال "رسلان"، إن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار في بيان الحكومة أمام البرلمان، إلى عودة عدد من المصريين العاملين بالخارج من الدول العربية، إلا أنه لم يوضح في بيانه عن آليات استيعاب تلك العمالة المصرية داخل البلاد.

جاء ذلك خلال أول اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل "، وألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.

وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية، على ضرورة الاهتمام بأوضاع السفارات المصرية بالخارج، موضحا انها ليست جيدة، مقارنة بسفارات الدول الأخرى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أول أمس الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.

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ووافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء وصل إلى 2 تريليون جنيه.

وأضاف عبدالعال، أنه في الأيام القادمة ستشهد جني ثمار تنمية سيناء، والذي سيعود بالنفع على الوطن بشكل عام، مُشيرًا إلى أنه كان يجب إنفاق هذه الأموال في تنمية سيناء منذ سنوات طويلة ولكن للأسف الشديد هذا لم يتم في حقب زمنية متعاقبة.