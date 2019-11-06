أخبار مصر | وكيل البرلمان يكلف رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان بدراسة بيان الحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان يكلف رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان بدراسة بيان الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، خلال أول اجتماع للجنة التي يترأسها للرد على بيان الحكومة، رؤساء اللجان النوعية بدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أمام البرلمان دراسة متأنية، وذلك بحضور زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي والمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب.

وحضر أيضًا فعاليات الاجتماع، كل من النواب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية، وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية، وأحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات، وأحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة واللواء كمال عامر رئيس بجنة الدفاع والأمن القومي وهشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، وحسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وهمام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى.

وقال الشريف، إن آليات الإصلاح الاقتصادي أصبحت محل إشادة من العالم والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي بما يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مؤكدًا أن مجلس النواب تحمل مسئولية كبيرة في الرقابة في ظروف دقيقة وصعبة واستطاعت الحكومة إنجاز عدد من الملفات الشائكة وإنجاز بعض الملفات بشكل متميز، وتابع:"لا يمنع ذلك من حدوث بعض أشكال القصور في بعض الملفات التي سندرسها وندرجها في تقرير الرد على بيان الحكومة.

