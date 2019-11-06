أخبار مصر | لتدني زراعة الأشجار وتراجع ترتيب مصر عالميا.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة البيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتدني زراعة الأشجار وتراجع ترتيب مصر عالميا.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت "البطران" في تصريح صحفي، أن للأشجار قدرة كبيرة على المساهمة في تحقيق التوازن البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن قيمتها الجمالية التي تستطيع إضافتها للمجتمع، مشيرةً ان مصر لا تحظي بزراعة الاشجار بالإضافة إلي اهمال المسئولين وبالتالي فتباعًا لا تحظى باهتمام المواطنين، على الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به في حماية البيئة وتقليل التلوث وغيره، مضيفةً أنّ وجود الشجر في حياتنا اليومية، في حد ذاته أمر قد يجعلنا ننساها بسهولة ونعتبر وجودها أمرًا بديهيًا،. وهذا بالفعل ما يتم مع الاشجار في محافظات ومدن مصر، إما ان يتم قطعها او اهمالها حتى الموت، متجاهلين أهمية الدور الذي تقوم به.
وأشارت "البطران" إلي أن هناك دراسة مهمة قامت بها جامعة Yale لحساب متوسط نصيب الفرد بالنسبة لمتوسط عدد الاشجار الموجودة في الدول، والتي أشارت أن دولة فرنسا يصل نصيب الفرد إلي 203، بينما أشارت إلى أن مصر تحت المرتبة التاسعة بشجرة واحدة لكل مواطن، وهذا يعتبر معدل متدني بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الاشجار حول العالم.
وطالبت بسرعة إحالة الطلب للجنة الطاقة والبيئة لمناقشته وللاطلاع على ما ستقوم به الجهات المعنية من خطوات لزيادة زراعة الاشجار على مستوى الجمهورية، كما طالبت بتضافر جهود وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية لاستدامة الشجر ووزارة الري للاعتناء بالأشجار، والداخلية لتطبيق القانون وتنفيذ العديد من المبادرات لزراعة الأشجار لما لها من تأثير إيجابي علي المجتمع.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية زراعة الأشجار، والتي يمكنها أن تلعب دورًا في تنظيف الهواء وتوفير الاكسجين والطاقة فضلًا عن قدرتها على المساهمة في زيادة معدل الرطوبة في الغلاف الجوي.