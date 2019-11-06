أخبار مصر | لتدني زراعة الأشجار وتراجع ترتيب مصر عالميا.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة البيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتدني زراعة الأشجار وتراجع ترتيب مصر عالميا.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزيرة البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن ضرورة زراعة اشجار بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وجعلها جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة للمواطنين.

وأضافت "البطران" في تصريح صحفي، أن للأشجار قدرة كبيرة على المساهمة في تحقيق التوازن البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن قيمتها الجمالية التي تستطيع إضافتها للمجتمع، مشيرةً ان مصر لا تحظي بزراعة الاشجار بالإضافة إلي اهمال المسئولين وبالتالي فتباعًا لا تحظى باهتمام المواطنين، على الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به في حماية البيئة وتقليل التلوث وغيره، مضيفةً أنّ وجود الشجر في حياتنا اليومية، في حد ذاته أمر قد يجعلنا ننساها بسهولة ونعتبر وجودها أمرًا بديهيًا،. وهذا بالفعل ما يتم مع الاشجار في محافظات ومدن مصر، إما ان يتم قطعها او اهمالها حتى الموت، متجاهلين أهمية الدور الذي تقوم به.

وأشارت "البطران" إلي أن هناك دراسة مهمة قامت بها جامعة Yale لحساب متوسط نصيب الفرد بالنسبة لمتوسط عدد الاشجار الموجودة في الدول، والتي أشارت أن دولة فرنسا يصل نصيب الفرد إلي 203، بينما أشارت إلى أن مصر تحت المرتبة التاسعة بشجرة واحدة لكل مواطن، وهذا يعتبر معدل متدني بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الاشجار حول العالم.