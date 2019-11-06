شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتسلم درع النقابة الفرعية للتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، درع النقابة الفرعية للتمريض بالمحافظة تقديراً لدوره الداعم والمساند لقطاع التمريض من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية.

Advertisements

جاء ذلك خلال استقباله، الأربعاء، للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وبدرية عبد الصبور مدير عام التمريض بمديرية الصحة ونقيب التمريض بالشرقية.

وأكد محافظ الشرقية اعتزازه وتقديره لدور العاملين بقطاع التمريض باعتبار أن التمريض يمثل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية ويُعد رسالة إنسانية سامية تقدم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية.

من جانبها، قدمت بدرية عبد الصبور، مدير عام التمريض بمديرية الصحة ونقيب التمريض بالشرقية، الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لها اليوم ورعايته لاحتفالية النقابة باليوم العالمي للتمريض ودعمه الدائم والمستمر لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المؤداة للمرضى.